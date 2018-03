Caminhoneiros bloqueiam passagem entre Espanha e França

O tráfego de veículos pela fronteira entre Espanha e França está bloqueado por caminhoneiros que protestam contra a alta do preço dos combustíveis. Segundo a Polícia, cerca de 50 caminhões fecham a passagem fronteiriça rumo a França. Fontes da Guarda Civil da região de La Junquera (nordeste da Espanha) informaram à EFE que piquetes de transportadores começaram a parar o tráfego, por volta das 19 horas (de Brasília), na altura da passagem fronteiriça de Le Perthus. Posteriormente, por volta das 21 horas (de Brasília), um segundo grupo de manifestantes deteve a circulação a dez quilômetros da fronteira por essa mesma via, onde se podia observar uma longa fila de caminhões parados. Um porta-voz da Polícia autônoma catalã da província de Gerona assinalou à EFE que as autoridades tentam resolver a situação dos carros de passeio e ônibus, para evitar que fiquem parados na fronteira. Desta forma, foram habilitados desvios em vários pontos da rodovia, para que esses veículos possam ter acesso ao município de La Junquera, para que estacionem e passem a noite.