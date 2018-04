Candidato independente de esquerda deixa candidatura na França

Jean-Pierre Chevenement disse que sua decisão se deve em parte à falta de verbas para fazer campanha. O ex-ministro de Interior e Defesa, de 72 anos, aparecia com baixíssima intenção de votos nas pesquisas, mas seu provável apoio a Hollande terá forte simbolismo e pode influenciar de forma residual no resultado do primeiro turno da eleição, em 22 de abril.

A desistência dele confirma a tendência do pleito deste ano, de reunir apenas candidatos de grandes partidos, com poucos "nanicos" que dividiram o eleitorado.

"Tivemos uma dispersão máxima em 2002, com 16 candidatos. Em 2007, tivemos 10 ou 11 candidatos, e neste ano vamos ter ainda menos", disse Jerome Fourquet, do instituto de pesquisas Ifop.

"Os eleitores estão dizendo a si mesmos que precisam votar de forma eficiente, sem terem seus votos espalhados entre pequenos candidatos", acrescentou.

As pesquisas apontam Hollande com 31 a 34 por cento das intenções de voto, 7 a 9 pontos percentuais à frente do presidente Nicolas Sarkozy, candidato à reeleição. A direitista Marine Le Pen e o centrista François Bayrou aparecem em terceiro e quarto lugares.

Chevenement disse que, mesmo desistindo, pretende ter voz na campanha de 2012, e que irá apoiar oficialmente outro candidato.