Caos aéreo na Europa cancela 19 voos em São Paulo e 4 no Rio

SÃO PAULO- Até às 17 horas desta sexta-feira, 16, 19 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em função do caos aéreo na Europa, causado pelas cinzas e fumaça decorrentes da erupção de um vulcão na Islândia.

Do total de voos suspensos, 11 eram partidas que tinham como destino Paris (4), Londres (2), Munique (2), Amsterdã (1), Frankfurt (1), e Zurique (1), segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em São Paulo,sendo as empresas responsáveis TAM, Air France, British Airways, KLM e Swiss.

Dentre as chegadas previstas para São Paulo, foram cancelados 8 voos, sendo 4 procedentes de Paris, 2 de Londres,1 de Amsterdã e 1 de Zurique.

No Rio de janeiro, até às 17 horas, haviam sido cancelados 4 voos no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim. Dois eram partidas e tinham como destino Paris e Madri, sendo um da companhia Air France e um da Ibéria. As duas chegadas também eram procedentes dessas duas cidades e das mesmas empresas.

O espaço aéreo permanece completamente fechado na Irlanda, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Estônia, o norte da França (incluindo todos os aeroportos de Paris), algumas zonas da Alemanha (Düsseldorf, Colônia, Hamburgo, Berlim e Frankfurt) e da Polônia (incluído o aeroporto de Varsóvia).

No Reino Unido, não há restrições de voos na Escócia e na Irlanda do Norte. Na Inglaterra e no País de Gales, o espaço aéreo ficará fechado até às 13h local (9h de Brasília) de sábado, de acordo com oficiais da aviação. No entanto, o Serviço Nacional do Tráfego Aéreo do Reino Unido (NATS, na sigla em inglês), afirmou que há uma chance de haver chegadas e partidas nos aeroportos de Liverpool e Manchester, no norte da Inglaterra, por um prazo restrito durante a manhã.

A Suécia e Noruega afirmaram que voos no norte dos países estão permitidos, mas mantiveram o espaço aéreo fechado em ambas as capitais, Estocolmo e Oslo, respectivamente.