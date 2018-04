Carnaval alemão leva 2 milhões de foliões às ruas

O carnaval alemão chega a seu ponto alto nesta segunda-feira, 4, com os maiores desfiles de rua do país nas cidades de Mainz, Colônia e Dusseldorf. Milhões de alemães saem às ruas para festejar o Fastnacht ou carnaval alemão, que tem uma longa tradição na região ao longo do Rio Reno, no oeste do país. Os desfiles incluem grandes carros alegóricos que satirizam políticos e outras personalidades conhecidas, inclusive o papa Bento XVI . Grupos fantasiados saem marchando pelas ruas ao som de bandas uniformizadas e jogam balas para o público. O maior desfile de carnaval do país acontece em Colônia, onde mais de dez mil foliões fazem um percurso de sete quilômetros. Nas cidades de Mainz e Dusseldorf os desfiles duram mais de quatro horas. O carnaval alemão é bem diferente dos festejos no Brasil. A maior diferença, no entanto, está no clima: os foliões enfrentam este ano uma temperatura de poucos graus acima de zero. Estima-se que dois milhões de pessoas saiam às ruas para pular carnaval nesta segunda-feira. O comércio e as repartições públicas ficarão fechados.