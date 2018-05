Carro atropela grupo de ciclistas na Itália e mata sete

As vítimas fatais eram homens com idade entre 35 e 48 anos que pedalavam em uma rua na região da Calábria. Dois outros membros do time amador local de corrida ficaram seriamente feridos.

O motorista, um imigrante ilegal marroquino, foi preso e acusado de homicídio múltiplo. A polícia disse que exames de sangue mostraram que o homem havia consumido marijuana. Eles disseram que ele dirigia ilegalmente porque sua habilitação havia sido suspensa há seis meses por condução perigosa.

Um menino que estava no carro com ele também se feriu.