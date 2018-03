Carro-bomba explode perto de universidade na Espanha Um carro-bomba explodiu num estacionamento perto da Universidade de Navarra, na cidade de Pamplona, norte da Espanha, nesta quinta-feira, informou uma autoridade do governo regional. A autoridade não mencionou se havia vítimas da explosão, que aconteceu depois de dois ataques a bomba cuja autoria é atribuída ao grupo separatista basco ETA, no País Basco, no fim de semana. Um testemunha disse à rádio estatal espanhola que a bomba quebrou janelas em um prédio universitário, além de danificar carros. Já a rádio La Ser disse que a bomba explodiu sem aviso. O ETA matou mais de 800 pessoas em quatro décadas de luta armada pela independência dos territórios bascos na Espanha e na França. (Reportagem de Inmaculada Sanz)