Carro pega fogo em Paris e espalha fumaça negra pela cidade

Um carro pegou fogo em uma garagem subterrânea nesta sexta-feira, 16, em Paris, deixando dois bombeiros que tentavam combater os incêndios feridos, segundo a polícia. Uma grande quantidade de fumaça preta pôde ser vista no início da noite no horizonte de Paris. "É fenomenal", disse por telefone à Reuters uma mulher que estava a cem metros do foco do incêndio. Fumaça preta no céu de Paris. Foto: Reuters Matéria ampliada às 17h54