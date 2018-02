Casal McCann diz que busca por Madeleine continuará

Os pais da pequena Madeleine, Kate e Gerry McCann, reiteraram nesta quinta-feira, 1, que sua filha continua viva e solicitaram a ajuda da população para encontrar a criança, desaparecida há quase um ano no sul de Portugal. Em razão do primeiro aniversário do desaparecimento de Madeleine, neste sábado, os pais disseram nesta quinta-feira a várias emissoras de TV britânicas que qualquer informação sobre a criança, por menor que seja, pode ajudar a localizá-la. "Qualquer pai poderá entender que faremos o que for possível para recuperar nossa menina. Iremos ao fim do mundo. Somos os pais de Madeleine, se não a ajudarmos, quem a ajudará?", afirmou Kate McCann. Diante das críticas recebidas por deixar seus filhos - Madeleine e seus dois irmãos gêmeos - sozinhos no quarto onde dormiam, a mãe de "Maddie" assegurou que não voltarão a correr um risco deste tipo. "Cometemos um erro horroroso, um erro horrível. É muito importante se concentrar nisso", acrescentou. Madeleine, de quatro anos, desapareceu do quarto onde dormia com seus dois irmãos gêmeos, de três anos, em um centro turístico da Praia da Luz, no Algarve, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo.