Centenas protestam contra crimes de gangues na Bósnia

Centenas de pessoas protestaram nesta quarta-feira, 13, contra o aumento do índice criminal entre jovens na capital da Bósnia, pedindo pela renúncia dos principais oficiais da cidade responsáveis pela segurança. Foto: Reuters Policiais enfrentaram os manifestantes que atiravam ovos, pedras e garrafas na frente do palácio do governo em Sarajevo, justificando que oficiais não os receberam. Um policial e um segurança foram feridos no protesto. Foto: Reuters Na semana passada, um adolescente foi esfaqueado e morto por uma gangue de jovens. No mês passado, um grupo ateou fogo contra uma idosa que era testemunha de um roubo.