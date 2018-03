A centro-direita deve levar 121 assentos, contra 96 da centro-esquerda. O movimento 5 Estrelas, de Beppe Grillo, deve ficar com 65 cadeiras e o partido do atual premiê, Mario Monti, que está deixando o cargo, deve ficar com 19. A maioria do Senado italiano é conquistada com 158 assentos.

As cadeiras no Senado italiano são distribuídas por um critério regional.

(Reportagem de Steve Scherer e Philip Pullella)