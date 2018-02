Centro-esquerda busca acordo antes de sessão do Parlamento na Itália

O bloco de centro-esquerda formou maioria na Câmara, mas não no Senado, e nesse cenários os partidos não encontraram uma solução para formar um gabinete.

Os acenos do líder centro-esquerdista Pier Luigi Bersani ao 5 Estrelas, do comediante Beppe Grillo, foram rejeitados, e Bersani se recusa a formar uma aliança com os aliados centro-direitistas do ex-premiê Silvio Berlusconi, que compõem a segunda maior bancada.

Nesta quinta-feira, membros da centro-esquerda disseram que o grupo estava disposto a negociar as presidências da Câmara e do Senado para tentar um acordo com Grillo. A eleição desses cargos, na sexta-feira, será o primeiro teste concreto para a convivência entre as diferentes forças políticas.

(Reportagem de James Mackenzie)