Centro-esquerda declara vitória em eleição na câmara baixa da Itália

Segundo resultados oficiais divulgados pelo site do Ministério do Interior, a centro-esquerda lidera por menos de 200 mil votos com ainda 2 mil seções eleitorais a serem apuradas. Projeções de emissoras de TV também dão à centro-esquerda uma liderança apertada.

Quem quer que vença na câmara baixa receberá automaticamente 340 das 630 cadeiras da Casa. O resultado do Senado permanece incerto, mas as projeções indicam que nenhum partido ou coalizão conquistou a maioria dos assentos, exatamente o que um governo precisa para aprovar leis.

(Reportagem de Steve Scherer)