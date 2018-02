CGT convoca greve contra reforma trabalhista na França O maior sindicato da França convocou na sexta-feira uma greve geral para o mês que vem, em protesto contra o presidente Nicolas Sarkozy, que planeja dar às empresas mais chances de ignorar a lei de 35 horas de trabalho por dia. A princípio, os sindicatos concordaram que tais negociações devem ser feitas pelas empresas, não por setores inteiros, mas estão ressentidos com o anúncio de que o plano do governo vai muito além. A proposta do ministro do Trabalho, Xavier Bertrand, abriria caminho para negociações sobre o número máximo de horas extras que os empregados podem fazer e a compensação que receberiam caso trabalhassem mais do que isso. As empresas precisariam da aprovação dos sindicatos que têm o apoio de 30 por cento dos empregados para fazer acordos sobre estes assuntos, em vez dos 50 por cento previstos pelo acordo inicial com o sindicato. "Eles estão prontos para destruir boa parte da lei trabalhista e nós não vamos permitir que isso aconteça", disse à rádio RTL Bernard Thibault, presidente do influente sindicato CGT. "Os franceses que acordam cedo e os que também dormem tarde vão para as ruas", acrescentou, referindo-se ao bordão de Sarkozy, que, durante as eleições, dizia para as pessoas acordarem cedo para trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. (Reportagem de Swaha Pattanik)