Chanceler turco busca Presidência mas enfrenta oposição laica O chanceler Abdullah Gul confirmou na terça-feira sua intenção de se candidatar novamente à Presidência da Turquia, com apoio de seu partido, o governista AK. Mas ele enfrentará hostilidade de partidos laicos devido a seu histórico na militância islâmica. Membros do AK, um partido de centro-direita e com raízes religiosas, disseram na noite de segunda-feira que Gul vai se candidatar novamente, o que pode reacender as tensões entre o partido governista e a poderosa elite laica, que inclui generais do Exército. A lira turca se desvalorizou 2 por cento diante do dólar, e a Bolsa também caiu, em parte também devido às turbulências financeiras mundiais. "Vi que meus amigos apóiam minha candidatura à Presidência e pedi reuniões com líderes políticos (da oposição)", disse Gul a jornalistas após um encontro com o dirigente do Partido do Movimento Nacionalista (MHP), de ultradireita, Devlet Bahceli. Gul qualificou a reunião com Bahceli como "muito benéfica e frutífera", mas não disse se o partido vai apoiar sua candidatura. Bahceli abriu efetivamente as portas à candidatura de Gul ao anunciar que seus 70 deputados participariam da eleição indireta para a Presidência, o que dá ao governo o quorum mínimo de 367 deputados, necessário para que a eleição seja válida. O AK tem 341 dos 550 deputados. O primeiro turno de votação foi marcado para segunda-feira, mas Gul só teria condições de vencer a partir do terceiro turno, em 28 de agosto, quando precisará apenas da maioria simples. Os laicos se incomodam com o histórico religioso de Gul e com o fato de sua mulher usar um véu islâmico. Em maio, a oposição impediu uma primeira candidatura de Gul, o que levou a eleições antecipadas vencidas pelo AK. O partido governista acha que Gul, um diplomata de fala mansa, arquiteto da tentativa de adesão turca à União Européia, é o nome mais indicado para suceder o presidente laico Ahmed Necdet Sezer, cujo mandato já expirou. O partido diz que sua vitória nas eleições parlamentares de 22 de julho lhe dá moral e direito político a relançar a candidatura de Gul e mostra que políticos eleitos, e não generais, comandam este país muçulmano, mas laico, de 74 milhões de habitantes. Há apenas 10 anos, o Exército depôs um governo que era considerado islâmico demais. Gul era ministro naquele gabinete.