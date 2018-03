Chávez pede a rei da Espanha direitos autorais por frase famosa Depois da tensão diplomática, as diferenças entre o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e o rei da Espanha, Juan Carlos, parecem ter diminuído. Chávez inclusive pediu na sexta-feira ao rei que divida com ele os direitos autorais da famosa frase "por qué no te callas?" Brincando com jornalistas, Chávez disse que, durante seu encontro no palácio de Marivent, em Mallorca, o rei lhe presenteou com uma camiseta com a famosa frase, que virou até toque de celular. "Ele me deu uma camiseta", comentou Chávez durante uma coletiva em Madri, onde irá se encontrar com o primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero. "Então eu lhe disse: 'rei Juan Carlos, creio que você me deve um dinheirinho'. Mas ele não cobrou os direitos de autor, que são dos dois, metade e metade. Causamos furor com isso", acrescentou o presidente venezuelano, rindo. Chávez e o rei Juan Carlos terminaram assim seu primeiro encontro depois da discussão de novembro passado, na cúpula ibero-americana, no Chile. O rei mandou Chávez calar a boca quando este interrompeu um discurso de Zapatero. (Reportagem de Raquel Castillo)