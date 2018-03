Chefe do Parlamento europeu pede a italianos que não votem em Berlusconi O presidente alemão do Parlamento Europeu, que já foi comparado a um guarda de campo de concentração nazista pelo ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, alertou os italianos, nesta quinta-feira, a não votarem no magnata da mídia na eleição da próxima semana.