Chefe policial do caso Jean Charles deve ser inocentado O chefe de polícia de Londres deve ser inocentado na quinta-feira da acusação de mentir em relação ao incidente que terminou com a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, confundido com um homem-bomba, afirmaram membros das forças de segurança britânicas. Jean Charles, 27, foi baleado por policiais ao entrar no vagão de um trem do metrô de Londres, no dia 22 de julho de 2005. Detetives da Polícia Metropolitana da cidade confundiram-no com Hussein Osman, um dos quatro homens condenados no mês passado por tentarem detonar explosivos de fabricação caseira no sistema de transporte público da cidade um dia antes da morte do brasileiro. O aguardado relatório que deve inocentar o comissário da Polícia Metropolitana da capital britânica, Ian Blair, conclui que a autoridade não mentiu ao dar declarações a respeito do incidente, altamente constrangedor para as forças de segurança. O chefe de polícia afirmou aos repórteres na época que os disparos tinham ligação direta com a investigação sobre os atentados malsucedidos. Uma declaração oficial da polícia também concluía que a roupa e o comportamento do brasileiro eram suspeitos. Blair disse só haver descoberto que os policiais tinham matado a pessoa errada 24 horas depois dos disparos, quando então se desculpou publicamente e admitiu ter se enganado. ERRO INVOLUNTÁRIO Fontes policiais afirmaram à Reuters que o relatório da Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC) deve inocentar Blair da acusação de ter cometido qualquer irregularidade voluntariamente. No entanto, segundo o jornal The Guardian, Andy Hayman, chefe da unidade de operações especiais da polícia de Londres à época, será criticado. O jornal, que não citou suas fontes de informação, disse que Hayman estava ciente de rumores não confirmados sobre a polícia haver matado o homem errado no dia 22 de julho, mas que não repassou essa informação a Blair até o dia seguinte, quando aquela hipótese se confirmou. Uma porta-voz da família Menezes, que acusou Blair de mentir e outras autoridades de encobrirem a verdade, afirmou ter esperanças de que o relatório do IPCC corresponda às expectativas. "Esperamos que todos os fatos pertinentes e relativos a essas mentiras contadas pela polícia em público tenham sido devida e profundamente investigados", disse a porta-voz. Na época da morte de Menezes, a Polícia Metropolitana encontrava-se sob pressão. Duas semanas antes, no dia 7 de julho, quatro britânicos islâmicos realizaram, no metrô e em um ônibus de Londres, o primeiro atentado suicida da Europa ocidental, matando 52 pessoas. No ano passado, promotores britânicos decidiram que nenhum dos policiais envolvidos na morte do brasileiro seria acusado de crime devido ao incidente. Ao invés disso, determinaram que a força policial seja processada como um todo. O julgamento deve começar em outubro.