Chelsy Davy termina namoro com príncipe Harry, dizem jornais

A milionária sul-africana Chelsy Davy terminou o namoro de três anos com o príncipe Harry, o filho mais novo do príncipe Charles da Inglaterra, informa neste domingo a imprensa britânica. Segundo o jornal News of the World, a jovem, que acaba de completar 22 anos, decidiu pôr fim ao relacionamento depois que Harry preferiu ir a Paris assistir à final da Copa do Mundo de Rugby em vez de prestigiar sua festa de aniversário. Davy, que nasceu no Zimbábue, também estaria "cansada" do estilo de vida que o filho da princesa Diana leva, já que Harry adora sair à noite e ir a festas. A milionária criticou também a "falta de compromisso" do príncipe em relação ao namoro, afirma o jornal. O relacionamento terminou com uma série de ligações telefônicas entre Leeds (norte da Inglaterra), onde Chelsy estuda, e Lesoto (África), onde o príncipe faz trabalho voluntário, de acordo com fontes ligadas ao casal e citadas pelo News of the World. O The Mail on Sunday afirma que o casal estaria dando um tempo, em vez de terminar "para sempre". Um amigo de Chelsy citado pelo jornal ressaltou que a jovem disse que precisava de "um tempo" para buscar sua "própria identidade". A Clarence House, a residência oficial do príncipe Charles, não quis se pronunciar sobre o assunto.