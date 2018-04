Choque de trens na Alemanha deixa 10 mortos e 43 feridos

Uma colisão entre um trem de carga e outro de passageiros matou 10 pessoas e feriu outras 23 no leste da Alemanha, informa a polícia, neste domingo. Autoridades acreditam que o número de mortos pode subir, em um dos piores acidentes de trem ocorridos no país. Os trens colidiram durante uma pesada neblina no final do sábado, nas redondezas de Hordorf, próximo da cidade de Magdeburg, capital da Saxônia-Anhalt, cerca de 200 quilômetros ao sudoeste de Berlim.

"O acidente foi tão forte que o trem de passageiros foi lançado fora dos trilhos", afirmou Armin Friedrich, policial responsável pelo resgate, durante coletiva de imprensa em Hordorf. O estrondo da colisão foi ouvido em Oschersleben, cerca de sete quilômetros do local do acidente.

A causa do acidente estava sob investigação, com os especialistas considerando todas as possibilidades, inclusive falha técnica e erro humano.

Cerca de 200 policiais e membros da equipe de resgate foram enviados para o local. "Ainda estamos todos sem fala e chocados pelas imagens e nível de destruição", disse Holger Hoevelmann, ministro do interior da Saxônia-Anhalt.

Dois corpos foram identificados, mas os policiais não quiseram divulgar as identidades antes de informarem os familiares. A polícia afirma que está tendo problemas na identificação das vítimas, pois a maior parte não portava documentos com eles quando o acidente ocorreu.

