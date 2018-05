Cidade italiana recompensa obesos que emagrecerem

Um prefeito italiano anunciou na segunda-feira o pagamento de um benefício aos moradores que perderem peso. O prêmio de 50 euros será pago a homens que perderem quatro quilos em um mês ou a mulheres que emagrecerem três quilos, segundo Gianluca Buonanno, prefeito de Varallo (noroeste da Itália). Se conseguirem manter o novo peso pelos cinco meses seguintes, os beneficiários vão receber outros 200 euros, disse o prefeito à Reuters. "Muita gente está dizendo: ''Realmente preciso perder peso, mas é realmente duro''. Então pensei: por que não entrarmos numa dieta em grupo?", disse Buonanno, que afirmou estar seis quilos acima do peso. A cidade, de 7.500 habitantes, iniciou a campanha na sexta-feira, e alguns moradores já aderiram, segundo o prefeito. Cerca de 35% dos italianos estão acima do peso ou são obesos, segundo dados da União Européia. A substituição da tradicional dieta mediterrânea por alimentos processados, com mais gordura, sal e açúcar, contribuem com o "arredondamento" dos italianos.