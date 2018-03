Cinco bombas explodem na Espanha sem deixar feridos

Quatro bombas explodiram neste domingo, 20, em cidades turísticas do litoral de Cantabria, no norte da Espanha, depois de o grupo separatista basco ETA ter divulgado alertas sobre atentados. As explosões aconteceram logo depois de outra, menor, do lado de fora de um banco Barclays, perto de Bilbao. As explosões marcaram o início da tradicional temporada de ataques de verão do ETA, na qual o grupo tem como alvo balneários turísticos espanhóis como parte de sua campanha de quatro décadas pelo estabelecimento de um Estado basco independente no norte da Espanha e no sul da França. O governo espanhol diz que o ETA está enfraquecido após a prisão de vários de seus membros, mas os ataques deste domingo provam que o grupo não tem planos de abandonar a luta armada. "A melhor maneira de obter uma sentença de prisão bem longa na Espanha é se juntar ao ETA", disse o ministro do Interior, Alfredo Perez Rubalcaba, à rádio nacional no domingo, logo após os ataques. "Nós recebemos uma ligação por volta de 10h30 de alguém que disse representar o ETA e nos falou que o grupo havia plantado quatro bombas em praias em Laredo e Noja e no campo de golfe de Noja", disse uma autoridade dos serviços de emergência. O ETA costuma avisar quando vai atacar lugares por onde circulam civis. Quando o alvo são políticos, policiais ou autoridades, o grupo não dá nenhum aviso. A primeira bomba explodiu por volta de 7h15 (no horário de Brasília) em um calçadão à beira mar em Laredo, um dos destinos turísticos mais populares do norte da Espanha. A explosão danificou a calçada, quebrou vidros e fez surgir uma nuvem de fumaça de 25 metros, disse um funcionário. Os turistas foram retirados da praia 45 minutos antes e se abrigaram em cafés e bares que abaixaram as portas para proteger-se da explosão, disseram testemunhas à rádio local. Muitas escolas européias já estão em períodos de férias de verão ou prestes a iniciá-lo. A segunda bomba explodiu em dunas de Noja, a cerca de 30 quilômetros de Laredo, provocando uma forte explosão, mas nenhum dano, segundo a imprensa espanhola. Por causa do mau tempo havia poucas pessoas na praia de Noja, mas o chamado da polícia para esvaziar a área fez com que os turistas saíssem correndo, bloqueando a estrada de saída para a cidade de Bilbao, de acordo com a imprensa. A terceira explosão foi em Laredo, próxima a um posto da Cruz Vermelha, e também não causou vítimas, disseram autoridades. A quarta bomba foi detonada em uma escola de golfe em Noja.