Cinco morrem em exercício de segurança em cruzeiro na Espanha Cinco pessoas morreram neste domingo durante uma manobra de comprovação de segurança dos botes salva-vidas de um cruzeiro atracado no porto de Santa Cruz de la Palma, na província de Tenerife, na Espanha, quando um deles caiu no mar com oito tripulantes a bordo, afirmaram as forças de segurança.