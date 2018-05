Cinco morrem em incêndio de apartamento em Paris

Centenas de bombeiros combateram as chamas durante mais de duas horas no complexo "Labirinto" em um bairro de classe trabalhadora em Menilmontant.

O incêndio, que começou no andar de baixo do prédio no norte de Paris aproximadamente às 3h (23h, horário de Brasília), também deixou 42 feridos, seis deles gravemente, disse a polícia.

O prefeito de Paris, Bertrand Delanoe, disse em comunicado que o prédio não apresentava problemas nos padrões de segurança. "Cabe a uma investigação explicar a origem do incêndio", afirmou.

Incêndios são comuns no norte de Paris, onde muitos prédios têm mais de 100 anos de idade, a manutenção é insuficiente e, muitas vezes, diversas famílias vivem no mesmo apartamento.

Oito pessoas ficaram feridas no mês passado quando um fogo atingiu outro prédio no mesmo bairro.