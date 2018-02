Cinco policiais mortos e dois feridos em explosão na Chechênia

Cinco policiais morreram e outros dois ficaram feridos na explosão de uma mina na aldeia Tashkalá, nos arredores de Grozni, capital da Chechênia, informou nesta segunda-feira, 5, o comando do agrupamento militar russo destacado no Cáucaso Norte. Um porta-voz militar disse à agência "Interfax" que o ataque com explosivos aconteceu às 23h do domingo (16h de Brasília). "Desconhecidos acionaram com ondas de rádio uma mina carregada de estilhaços à margem de um caminho, junto ao qual se encontrava uma patrulha policial integrada por dez agentes", acrescentou. Segundo o porta-voz, cinco policiais morreram no ato, outros dois ficaram feridos por lascas e os três restantes sofreram contusões leves.