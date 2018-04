Cinemas e lojas são incendiados em protestos na Grécia

ATENAS - Cinemas históricos, cafés e lojas foram incendiados neste domingo na Grécia, enquanto a polícia anti-prosteto tentava conter manifestantes mascarados que contestam os planos de austeridade do governo no centro de Atenas.

À medida que legisladores se preparavam para votar um plano de resgate patrocinado pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional para salvar o país de seus problemas econômicos, um fotógrafo da Reuters testemunhou prédios envoltos em chamas e grandes faixas de fumaça no céu noturno.

O confronto com a polícia, na parte exterior do parlamento grego, já dura horas.

Neste domingo, legisladores gregos pareciam destinados a concordar com um acordo de resgate profundamente impopular no domingo para evitar o que o primeiro-ministro Lucas Papademos advertiu que seria "um caos econômico", e a Alemanha exigiu de Atenas mudanças dramáticas para se manter na zona do euro.

O projeto de lei de austeridade estabelece 3,3 bilhões de euros (4,35 bilhões dólares) em cortes em pensão, remunerações e emprego como contrapartida para um pacote de resgate de 130 bilhões de euros da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional -o segundo da Grécia desde 2010.

A Grécia precisa dos fundos antes de 20 de março para atender o pagamento da dívida de 14,5 bilhões de euros e o projeto de lei suscitou a ira nas ruas e tumultos dentro do governo de coalizão.

(Por Yannis Behrakis)