Clima volta a provocar caos nos aeroportos britânicos

A British Airways informou que deve ocorrer "um número significativo de cancelamentos" para seus voos previstos para decolar do aeroporto de Heathrow, em Londres, que mais uma vez vai operar com apenas uma pista nesta terça.

"O clima severo continua causando problemas significativos para nossas operações, e vai continuar assim até o Natal", informou a empresa em comunicado.

"No momento, Heathrow tem apenas uma de suas duas pistas em operação, e várias áreas continuam sem uso, incluindo locais ao lado do estacionamento das aeronaves."

Milhares de passageiros estão presos há dias no Heathrow, o aeroporto internacional mais movimentado do mundo, depois que seus voos foram cancelados ou adiados.

A companhia brasileira TAM cancelou seus voos de domingo e de segunda-feira saindo dos aeroportos de Guarulhos (SP) e Tom Jobim/Galeão (RJ) com destino a Londres devido ao mau tempo.

A nevasca que atinge a Grã-Bretanha prejudica as operações desde sábado, e a British Airways acredita que o caos aéreo vai continuar. De acordo com o instituto meteorológico britânico, a neve e o frio intenso vão continuar no país pelo restante da semana.

