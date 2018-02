Colégios eleitorais abrem na Sérvia

Os colégios eleitorais abriram neste domingo na Sérvia às 7h hora local (2h de Brasília) em umas eleições legislativas consideradas cruciais para o futuro do caminho pró-europeu deste país da região dos Bálcãs. Cerca de 6,7 milhões de cidadãos com direito a voto foram chamados às urnas para escolher os 250 deputados do Parlamento entre candidatos de 22 partidos e coalizões, quase a metade deles das minorias. Segundo as pesquisas, nenhuma das legendas alcançará a maioria absoluta para formar um Governo sozinho.