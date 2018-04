Colisão de trem com ônibus mata 37 pessoas na Ucrânia

KIEV - Pelo menos 38 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas hoje na colisão de um trem com um ônibus no sudeste da Ucrânia, segundo dados preliminares facilitados pelo Ministério do Interior.

O acidente ocorreu por volta das 9h local (3h de Brasília) na região de Dnepropetrovsk, em uma passagem de nível sem vigilância, informou o diário digital "Korrespondent.net".

"Segundo dados preliminares, o ônibus não respeitou a luz vermelha do semáforo no cruzamento", indicou uma fonte policial.

O departamento de Ferrovias da Ucrânia informou em comunicado que "o motorista do ônibus ignorou o semáforo e entrou no cruzamento quando o trem se aproximava. Como resultado, aconteceu o choque com a locomotiva".

O Ministério do Interior indicou que o vice-ministro da pasta viajou ao local do acidente com uma equipe de peritos e especialistas.