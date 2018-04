Colisão de trens mata ao menos 10 pessoas na Alemanha

Os destroços estavam espalhados pelos trilhos onde o trem regional descarrilou após colidir com os vagões de carga na noite de sábado.

A polícia disse estar investigando a causa do acidente, mas que até agora não estava claro de quem foi a culpa. Segundo a autoridade local, suspeita-se de erro humano.

O premiê do Estado de Saxony-Anhalt, Wolfgang Boehmer, disse que um dos trens pode ter ignorado um semáforo.

Os trens viajavam a cerca de 80 quilômetros por hora.

Ambulâncias trabalharam toda a noite para levar as vítimas para hospitais próximos. Este foi um dos piores acidentes de trem na Alemanha nos últimos anos.

Dezoito pessoas permaneciam gravemente feridas e o número de mortos pode aumentar, disse a polícia.

"Como você pode ver estamos todos sem fala e chocados com as imagens que temos visto", disse o ministro do Interior do Estado, Holger Hoevelmann.

O condutor do trem de passageiros morreu após o impacto, disse a operadora da linha. O engenheiro do trem de carga está no hospital, segundo a polícia. Um inquérito criminal foi aberto.