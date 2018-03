Colombiano é atingido por touro na Festa de San Fermín

Um jovem colombiano de 26 anos ficou ferido neste sábado, 12, no encierro (corrida de touros) da Festa de San Fermín, na cidade espanhola de Pamplona, após uma chifrada na coxa direita. Foto: Reuters Segundo o boletim médico oferecido por um hospital de Pamplona, o paciente, W. J. C. foi operado e permanecerá internado. Após o encierro, outras cinco pessoas - quatro espanhóis e um ganês - sofreram diversos ferimentos ou fraturas, e foram levados para centros médicos. A chegada do fim de semana significou a chegada de milhares de visitantes a Pamplona, procedentes de todos os pontos da Espanha e do mundo.