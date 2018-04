Com 35% dos votos, partido de Berlusconi amarga resultado

O partido Povo da Liberdade (PDL) do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, ganhou as eleições europeias italianas com 35,2% dos votos, segundo os dados definitivos divulgados nesta segunda-feira. As eleições deste domingo foram marcadas por uma forte abstenção dos europeus e por um resultado amargo para o premiê italiano, que esperava alcançar 40% dos votos.

Na Itália a abstenção foi sensivelmente menor que em outros países europeus, mas a participação foi a mais baixa das eleições europeias em 30 anos. Berlusconi obteve três pontos mais que nas europeias realizadas em 2004, mas dois pontos menos que nas últimas eleições gerais, em eleições que se encerraram com uma participação de 67%. O principal partido da oposição, o esquerdista Partido Democrata (PD), obteve 26,2% dos votos, cinco pontos menos que nas anteriores europeias.

Por sua parte, o partido aliado de Berlusconi no Governo, a Liga Norte de Umberto Bossi, obteve 10,2% dos votos e se tornou na terceira força mais votada. O esquerdista Itália dos Valores (IdV) do ex-promotor Antonio Di Pietro dobrou o apoio que obteve em 2004 e chegou a 8% dos votos.

Antes de votar, Berlusconi não escondeu seu otimismo e declarou estar convencido de que o PDL sairia das urnas como a primeira força política da Europa. "Teremos a maior porcentagem em toda a Europa", assegurou. O PD, por sua vez, havia declarado que consideraria aceitável obter pelo menos 25% dos votos.

No último fim de semana, a Itália elegeu seus 72 dos 736 parlamentares ao Legislativo da União Europeia. Cerca de 375 milhões de cidadãos europeus foram convocados ao pleito, realizado entre a quinta-feira passada e domingo nos 27 países que integram o bloco.