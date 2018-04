Com rei, papa pede tolerância a católicos na Arábia Saudita

O papa Bento XVI reuniu-se nesta terça-feira, 6, com rei Abdullah da Arábia Saudita, no primeiro encontro entre um pontífice e um monarca do reino muçulmano da História. AP A reunião acontece em meio a preocupação do papa quanto às crescentes restrições impostas contra o exercício do cristianismo na Arábia Saudita. Abdullah presenteou o pontífice com uma espada e uma estátua. Bento XVI apreciou a estátua, mas praticamente não tocou na espada. Reuters Segundo o Vaticano, o encontro foi "caloroso" e permitiu uma discussão sobre a necessidade de um maior dialogo inter-religioso e intercultural entre cristãos, muçulmanos e judeus sobre a "promoção da paz, justiça e valores morais e espirituais, especialmente em apoio à família". AP Ambos os lados também enfatizaram a necessidade de uma "solução justa" para o conflito entre palestinos e israelenses, informou o Vaticano. Ao mesmo tempo, Bento XVI também protestou contra as restrições impostas ao livre culto do cristianismo no reino.