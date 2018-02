Comandante do ETA é preso na França, diz mídia espanhola A polícia francesa prendeu o principal comandante militar do grupo separatista basco ETA no sudoeste da França, informou a televisão estatal espanhola na quarta-feira (horário local). Francisco Javier López Peña e outros três integrantes do ETA foram detidos numa operação na cidade francesa de Bordeaux, segundo a emissora. O ETA matou mais de 800 pessoas em quatro décadas de luta armada pela independência do país basco no norte da Espanha e sul da França. Pesquisas mostram que a maioria dos bascos parecem não desejar a independência, embora o líder do governo regional basco na Espanha, Juan Jose Ibarretxe, esteja desafiando Madri com planos para realizar um referendo sobre um debate a respeito dos laços com o país. Mais de 750 supostos membros do ETA foram presos desde 2000 e acredita-se que o grupo tenha se debilitado gravemente.