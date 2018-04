Começa o segundo turno das eleições da Eslovênia

Começou, neste domingo, às 7h (4h de Brasília), o segundo turno das eleições presidenciais da Eslovênia, com a abertura de aproximadamente 3.500 colégios eleitorais. Foram convocados às urnas 1.696.473 de eslovenos com direito a voto, que escolherão seu terceiro presidente desde a independência do país, em 1991. No primeiro turno do pleito, que aconteceu no dia 21 de outubro, os candidatos mais votados foram o conservador Alojz Peterle, com 28%, e o centro-esquerdista Danilo Türk, com 24%. Os colégios permanecerão abertos até as 19h (16h de Brasília), quando serão conhecidos os resultados das pesquisas de boca-de-urna. As pesquisas de opinião pública apontam para Türk como favorito. Professor de Direito Internacional na Universidade de Liubliana e renomado ex-diplomata na ONU, ele pode obter de 66% a 68% dos votos, enquanto seu rival, o eurodeputado e ex-primeiro-ministro Peterle, ficaria com apenas 33%. O novo presidente, com um mandato de cinco anos, assumirá seu cargo uma semana antes de o país assumir a presidência semestral da União Européia, em 1º de janeiro de 2008.