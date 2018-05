Começa votação para renovação do Parlamento na Finlândia

HELSINQUE - Os colégios eleitorais da Finlândia abriram neste domingo, 17, suas portas às 9h (hora local, 3h de Brasília) para os eleitores escolherem os 200 deputados que formarão o próximo Eduskunta (Parlamento unicameral).

Cerca de 4,3 milhões de finlandeses poderão exercer seu direito ao voto até as 20h (14h de Brasília).

As peculiaridades do panorama político finlandês, no qual oito partidos dividem as 200 cadeiras do Parlamento, obrigarão o vencedor a fazer alianças com mais de uma legenda para conseguir uma maioria suficiente para governar.

Segundo as últimas pesquisas, o partido conservador Kokoomus do atual ministro da Economia, Jyrki Katainen, sai como favorito na frente dos centristas, seus principais parceiros no Governo, e dos social-democratas, maior força da oposição.

Em quarto lugar estaria o partido ultradireitista Perussuomalaiset (Verdadeiros Finlandeses) do carismático eurodeputado populista Timo Soini, que poderia inclusive quadruplicar seus resultados de 2007, alcançando o maior avanço de uma legenda política na história do país nórdico.

As pesquisas também preveem a queda da Aliança de Esquerda, o quarto partido com mais deputados no Eduskunta, para a sexta posição, já que seria superado pelos populistas e pelos Verdes.

A previsão é que o resultado da contagem de votos esteja disponível a partir das 23h (17h).