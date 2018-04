Começam as eleições locais e europeias na Irlanda

Começaram nesta sexta, 5, as eleições na República da Irlanda para escolher 12 eurodeputados, renovar 114 governos locais e preencher duas cadeiras que ficaram vazias recentemente no Parlamento nacional.

Os colégios eleitorais abriram suas portas às 7h locais (3h de Brasília) e fecharão 15 horas depois para facilitar o comparecimento do maior número de eleitores possível.

A apuração dos votos começará neste sábado, às 9h locais (6h de Brasília), no caso das eleições locais, com os resultados sendo divulgados amanhã à tarde (para as cadeiras do Parlamento), e no domingo à noite (para os Governos locais).

Já a apuração das eleições europeias começará no domingo às 9h locais (6h de Brasília), e os primeiros resultados estarão disponíveis no fim da noite, enquanto os definitivos serão anunciados na segunda-feira.

As últimas pesquisas para as eleições locais indicam que o apoio ao governante Fianna Fáil se encontra em seu mínimo histórico, abaixo de 22%, enquanto no caso do principal partido da oposição, o democrata-cristão Fine Gael, quase beira os 35%.

O Partido Trabalhista, terceira principal legenda no Parlamento nacional, seria o segundo mais votado nas instituições locais, à frente do Fianna Fáil e do Sinn Féin, de Gerry Adams.

As pesquisas também indicam que a maioria dos eurodeputados irlandeses manterá sua cadeira em Estrasburgo. Segundo analistas, a única eurodeputada do Sinn Féin, Mary Lou McDonald, terá de brigar até o último voto com o candidato do Fianna Fáil, Eoin Ryan.