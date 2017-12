União Europeia apoia ordem constitucional na Espanha

GENEBRA - A União Europeia não irá reconhecer o plebiscito na Catalunha e insiste que a votação violou as regras internas na Espanha. Em entrevista nesta segunda-feira, 2, em Bruxelas, o porta-voz do bloco, Margaritis Schinas, disse que a violência não é solução, e estimulou a unidade do país apoiando a liderança do primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy.

“Nós pedimos que todos os agentes relevantes se movam rapidamente do confronto ao diálogo. A violência nunca pode ser um instrumento na política”, afirmou Schinas, após cenas de violência durante o referendo de independência na Catalunha, neste domingo, que o governo de Madri e tribunais declararam inconstitucional.

Também condenando a “divisão e fragmentação”, o porta-voz acrescentou que o presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, irão conversar ainda hoje. Suas equipes estavam em contato durante o final de semana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Schinas se recusou a comentar se a “violência” que a União Europeia estava condenando foi a praticada pela polícia espanhola. Ele também pediu por “unidade e estabilidade”, em um momento em que líderes da Catalunha estão considerando uma declaração unilateral de independência.

Durante a entrevista, Schinas lembrou que, na medida em que o referendo não foi organizado de acordo com a Constituição espanhola, implicaria que o território da Catalunha pode ficar de de fora da União Europeia. "Segundo a Constituição espanhola, o voto de ontem na Catalunha não foi legal", disse.

Declaração de independência. O presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, se reúne nesta segunda-feira, 2, de forma extraordinária com o seu governo para analisar o cenário aberto após o referendo de ontem, considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional (TC) da Espanha.

Na reunião estará sobre a mesa uma hipotética declaração unilateral de independência no Parlamento regional, os incidentes de ontem durante a votação com a intervenção das forças de segurança nos colégios eleitorais, a atuação da Polícia regional da Catalunha e a greve geral convocada para amanhã, dia 3 de outubro, entre outras questões.

Em discurso televisionado após o fechamento dos locais de votação, Puigdemont disse que a Catalunha "ganhou o direito de se tornar um Estado independente", e que o "Estado espanhol escreveu outra página vergonhosa em sua história com a Catalunha".

O jornal La Vanguardia informou, citando o chefe do grupo Omnium Cultural, Jordi Cuixart. que grupos pró-independência e sindicatos da Catalunha convocaram uma greve geral na região espanhola para esta terça-feira, 3 de outubro. / COM EFE e REUTERS