Comissão Européia aprova plano de ajuda a agricultores africanos A Comissão Européia (Poder Executivo da União Européia, UE) aprovou na sexta-feira um plano para conceder 1 bilhão de euros (1,59 bilhão de dólares) a agricultores da África, no próximo ano, a fim de ajudá-los a enfrentar os altos preços dos alimentos e aumentar a produção naquele continente. O plano foi referendado não obstante a oposição de vários países membros do bloco. A verba da UE, vinda em grande parte de um corte nos gastos e de fundos de reserva, compreende 750 milhões de euros referentes a 2008 e outros 250 milhões a 2009. Ao menos oito países do bloco, entre os quais a Grã-Bretanha, a Suécia e a Holanda, questionaram a legalidade do esquema, mas não contestaram o mérito da idéia. Ministros dos países-membros e o Parlamento Europeu, que também manifestou dúvidas sobre usar dinheiro dos fundos agrícolas, terão de aceitar o plano antes de ele entrar em vigor. "Há um consenso sobre a necessidade de agirmos a esse respeito, em vista da crise que está se formando", afirmou Johannes Laitenberger, porta-voz da Comissão Européia, em uma entrevista coletiva. "Segundo acredita a Comissão, esse é o instrumento mais eficiente e mais rápido que poderíamos usar." Se o plano for aprovado, o dinheiro seria enviado aos países em desenvolvimento por meio de organizações internacionais e regionais, tais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Programa Mundial de Alimentação. Estão previstas quatro áreas de apoio financeiro, sendo que as duas principais envolvem melhorar o acesso a insumos agrícolas, tais como fertilizantes e sementes, e encontrar maneiras de aumentar a capacidade e a produção agrícolas. No entanto, o debate mais difícil deve ser travado depois do verão europeu (junho a agosto): qual critério adotar para escolher os países a serem beneficiados e o montante de dinheiro a ser enviado para cada um. Essas negociações deveriam ser concluídas até dezembro, afirma a Comissão. Entre esses critérios estariam incluídos itens como quanto de comida cada país produz para alimentar sua própria população, qual seu nível de estabilidade política e vulnerabilidade social, qual a dimensão dos índices inflacionários para os produtos alimentícios e qual sua dependência dos alimentos importados. Até agora, em relação ao Orçamento de 2008, a UE gastou muito menos do que o previsto com medidas clássicas de apoio para o setor agrícola, responsável por consumir 40 por cento do Orçamento anual do bloco, que para este ano soma 120,7 bilhões de dólares. O grupo ativista Data, que luta contra a pobreza extrema e a Aids na África, recebeu bem a proposta. "Esse plano é significativo e representa um comprometimento sério da Europa com os esforços para ajudar os pequenos agricultores africanos a enfrentaram a fome e a pobreza", disse Jamie Drummond, diretor-executivo do Data, em um e-mail enviado à Reuters.