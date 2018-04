Comissão investigará 'erros' do Reino Unido no Iraque

EFE e Associated Press,

Uma comissão independente investigará sigilosamente os motivos que levaram o Reino Unido a participar da invasão ao Iraque e do desenvolvimento da operação militar nesse país, anunciou nesta segunda-feira, 15, o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown.

As investigações começarão no fim de julho, quando termina a retirada das tropas britânicas enviadas ao Iraque. Segundo Brown, a comissão terá um ano para "identificar as lições aprendidas" entre julho de 2001 e 2009.

Aos deputados da Câmara dos Comuns, o premiê também disse que a investigação não busca apontar "culpados" nem vai gerar processos na Justiça. Também não ficou especificado se a investigação será pública ou privada.

Vários parlamentares e pacifistas britânicos exigiram em repetidas ocasiões que um grupo analisasse o que consideram como erros do Reino Unido, dos EUA e de outros países aliados nos trabalhos de espionagem anteriores à guerra e no planejamento posterior.

Essa será a terceira investigação sobre os motivos que levaram à Guerra no Iraque encabeçada pelo Reino Unido e pelos EUA. A primeira inocentou o governo da morte do cientista armamentista David Kelly, que se suicidou em 2003 depois que serviu como fonte de uma reportagem da rede BBC que acusava o governo de Blair de mentir em relatórios anteriores à guerra.

A segunda investigação, em 2004, também não condenou o governo de Blair, mas criticou os funcionários da Inteligência por depender de fontes pouco confiáveis.