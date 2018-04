Comitê da News Corp pode ter posto fontes jornalísticas em risco

O britânico Roy Greenslade, ex-editor que escreve um blog para o jornal The Guardian, disse que uma fonte de dentro da News International, a empresa que publica os jornais britânicos de Murdoch, lhe disse que o Comitê de Administração e Padrões (MSC na sigla em inglês) apresentou à polícia um email contendo material bruto sem deletar as informações que identificam o informante.

Outra fonte de dentro da News International confirmou que crescia a preocupação dentro da empresa de que o MSC -- um grupo de altos executivos que supervisiona as conversações da News International com a polícia britânica - esteja "cooperando em excesso" com as autoridades. A fonte disse que os jornalistas da News International estão preocupados de que a empresa esteja apresentando informações demais aos investigadores.

Um porta-voz do comitê disse: "O MSC está absolutamente ciente da necessidade de proteger as fontes jornalísticas. Esse é o nosso negócio...O MSC analisa o material para garantir que as fontes sigilosas sejam sempre protegidas."

A News Corp, principal empresa norte-americana de Murdoch, criou o MSC no ano passado na esteira da confusão política e do furor público por causa das acusações de que os jornalistas da News International usaram de forma sistemática o grampo no correio de voz dos telefones - o que é ilegal pela lei britânica - e outras táticas de reportagem questionáveis.

O MSC, que supostamente deveria operar de forma independente dos três jornais britânicos remanescentes da News International, é o principal elo da News Corp com o Serviço da Polícia Metropolitana de Londres, também conhecido como Scotland Yard, cujos detetives conduzem três investigações paralelas -- cobrindo o grampo telefônico, o hackeamento de computadores e o suborno de policiais - sobre práticas questionáveis nos jornais britânicos.

Greenslade mostrou à Reuters um email recebido por ele de uma fonte de dentro da News International. Na mensagem, a fonte, cuja identidade Greenslade não revelou, reclama que o MSC "parece ter apresentado informações privadas à polícia e a outros durante as investigações (sobre a News International)."