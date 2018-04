Companhias aéreas devem reembolsar bilhete, incluindo taxas

BRUXELAS - As companhias aéreas devem reembolsar o preço total do bilhete, incluindo as taxas aeroportuárias, aos passageiros afetados pelos cancelamentos causados pela nuvem de cinza expelida por um vulcão no sul da Islândia, segundo informou nesta terça-feira, 20, Helen Kearns, a porta-voz da Comissão Europeia de Transportes

Kearns lembrou que quando um voo é cancelado a companhia não precisa pagar as taxas aeroportuárias, por isso que não devolve essa parte do bilhete ao passageiro geraria uma dupla receita em favor da empresa.

O Executivo comunitário lembrou que em uma situação excepcional como a provocada pelas cinzas vulcânicas os passageiros têm certos direitos que devem ser respeitados e encorajou os prejudicados a denunciar irregularidades.

Kearns, porém, não comentou se a suposta recusa das companhias como Ryanair de devolver a totalidade do preço do bilhete é legal. "Não conheço os detalhes do que propõe a Ryanair, mas esta é a regulamentação europeia", acrescentou, embora não tenha fornecido detalhes sobre o caso concreto desta companhia aérea.

A companhia aérea de baixo custo oferece aos clientes aparentemente a devolução do preço do bilhete e o desconto do custo das taxas em uma próxima viagem, o que na prática - se o passageiro não deseja voltar a voar com Ryanair - pode representar a perda de parte do valor pago.