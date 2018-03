Condoleezza Rice elogia Sérvia por detenção de Karadzic

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, disse nesta quinta-feira, 24, que a detenção de Radovan Karadzic foi um "estupendo passo à frente" da Sérvia em sua aproximação à União Européia (UE), e pediu que Belgrado capture também o ex-chefe militar Ratko Mladic. "É um estupendo passo à frente da Sérvia e sua identidade européia", disse Rice durante sua participação na conferência asiática sobre segurança, realizada em Cingapura. A secretária de Estado americana disse ainda que a detenção de Karadzic contribuirá para "cicatrizar as feridas causadas pela guerra dos Bálcãs", e ajudará a população dessa região a superar esse "pesadelo". Rice afirmou que confia em que a detenção do suposto criminoso de guerra seja seguida pela de seu braço direito, Mladic, também acusado de genocídio e de crimes de guerra. Karadzic foi detido na segunda-feira passada pelos serviços de inteligência sérvios nas cercanias de Belgrado, após viver por mais de 12 anos usando uma identidade falsa. Ele será extraditado nos próximos dias ao Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII), em Haia, onde será processado. Karadzic, de 63 anos, é acusado pelo TPII do genocídio de Srebrenica e de graves crimes de guerra cometidos durante o assédio a Sarajevo, entre outras acusações.