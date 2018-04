Confiança empresarial da Alemanha cai; BCE deve cortar juros A confiança empresarial da Alemanha piorou inesperadamente em fevereiro e caiu ao seu nível mais baixo desde a reunificação do país, ocorrida em 1990, o que gera pressões para que o Banco Central Europeu (BCE) reduza ainda mais as taxas de juros para impulsionar a economia. O instituto de pesquisas econômicas Ifo disse na terça-feira que seu índice sobre o ambiente de negócios, o qual é calculado por meio de uma pesquisa mensal com cerca de 7.000 empresas, caiu para 82,6 em fevereiro, contra 83,0 em janeiro. A causa da redução foi o sombrio panorama da economia global. Uma sondagem da Reuters apontava uma leitura de 83,0 pontos. "A esperança de que a atribulada economia estaria perto de começar o caminha da recuperação recebeu outro golpe hoje", disse Carsten Brzeski, economista do ING Financial Markets, agregando que o BCE poderia se ver forçado a reagir a esta nova queda de confiança. "Enquanto outros bancos centrais continuaram aliviando a política monetária desde o começo do ano, o BCE se mantém acima, tomando um período para a reflexão. Na próxima semana, o BCE claramente voltará à ação e diminuirá as taxas em ao menos 50 pontos básicos", disse. A Alemanha, beneficiada no passado pelo aumento da demanda externa, sofre agora os efeitos da crise econômica global.