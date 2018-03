Confira os principais elementos do novo tratado da UE

Os líderes da União Européia chegaram nesta sexta-feira, 19, a um acordo sobre o novo tratado que substituirá a fracassada Constituição do bloco e que pretende modernizar as instituições comuns e fortalecer a presença do bloco no mundo. O Tratado de Lisboa prevê a figura de um presidente estável da União, eleito por um período de dois anos e meio, renovável uma vez. Veja também: Chanceler alemã diz que UE chegou a acordo para reformar bloco O novo Tratado, que será assinado em Lisboa no dia 13 de dezembro, recebeu o sinal verde dos 27 países-membros. Foi necessária uma dura negociação com a Polônia e Itália e a aceitação parcial das condições que os dois países impunham para assinar o documento. Confira os principais elementos do novo tratado europeu, o Tratado de Lisboa, que substituirá o projeto de Constituição européia: O Tratado de Reforma estipulado contém as emendas aos dois únicos tratados que o bloco vai conservar: o Tratado da União Européia e o Tratado sobre o funcionamento da UE; Cria a figura de um presidente estável da União, eleito por um período de dois anos e meio, renovável uma vez; Cria o novo cargo de Alto Representante da União para Relações Exteriores e a Política de Segurança, que será ao mesmo tempo vice-presidente da Comissão Européia e vai comandar um serviço de ação exterior; Instaura um novo sistema para o cálculo da maioria qualificada na tomada de decisões. A "maioria dupla" será adiada, no entanto, até 1 de novembro de 2014, para atender à Polônia, que obtém outras garantias; Desaparece o veto em 40 âmbitos de ação suplementares, entre eles asilo, imigração e cooperação policial e judicial; A Comissão Européia (órgão executivo), hoje com 27 membros, terá no máximo dois terços do número de Estados-membros a partir de 2014; Aumenta o poder de codecisão ou colegislação do Parlamento Europeu; A Carta Européia de Direitos Fundamentais, que ocupava toda a parte II do Tratado constitucional, não faz parte do novo documento, que porém incluirá uma menção do seu caráter vinculativo; O Reino Unido obtém importantes esclarecimentos e restrições na aplicação da Carta ao seu território, assim como a Polônia; Maior papel dos Parlamentos nacionais; Reconhecimento da iniciativa popular: 1 milhão de cidadãos podem pedir à Comissão uma medida legislativa; A União Européia terá personalidade jurídica única; Possibilidade dos Estados de abandonar a União; Novo mecanismo automático de colaboração reforçada na cooperação policial e judicial.