Conspirador pega 33 anos por tentativa de ataque em Londres

O quinto suspeito de participar do planejamento e execução de um atentado suicida frustrado em julho de 2005 em Londres foi condenado a 33 anos de prisão nesta terça-feira, 20. Manfo Kwaku Asiedu, de origem ganense e 34 anos, foi sentenciado após admitir ter conspirado para causar explosões no sistema de transportes londrino em 21 de julho de 2005. A tentativa de ataque ocorreu duas semanas após quatro islamitas britânicos terem matado 52 pessoas em um atentado suicida contra três trens e um ônibus na capital britânica. No ataque frustrado, quatro homens - Muktah Said Ibrahim, Yassin Hassan Omar, Ramzi Mohammed e Hussein Osman - tentaram detonar bombas de peróxido de hidrogênio. Os explosivos, de fabricação caseiros, não funcionaram. Todos os envolvidos no plano foram julgados culpados em julho deste ano, mas o júri não conseguiu chegar a um veredicto contra Asiedu e outro homem, Adel Yahya. Yahya foi condenado a cerca de sete anos de prisão no começo do mês, após admitir parte da culpa. Asiedu havia recebido benefício de um novo julgamento, mas admitiu a culpa no último dia 9. De acordo com o plano inicial, Asiedu teria como missão explodir uma quinta bomba. No entanto, ele terminou se livrando da mochila que continha o explosivo em um estacionamento no norte de Londres.