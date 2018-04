Contra fraudes, milhares de russos serão monitores em eleição

MOSCOU - Antes que as autoridades homologassem os resultados da seção eleitoral 81, de Moscou, na eleição parlamentar russa de dezembro, a chefe da comissão eleitoral local fugiu com as cédulas.

As autoridades contaram que esperaram até quase uma hora, e então desistiram e foram para casa. Um guarda mais tarde contou que Klavdia Titova, a funcionária fujona, havia sido vista deixando o prédio por uma janela no primeiro andar.

Quando ela reapareceu, no dia seguinte, 322 votos adicionais haviam sido incluídos na contagem do partido Rússia Unida, do primeiro-ministro Vladimir Putin, segundo documentos de um tribunal. Um funcionário disse que sua assinatura foi falsificada no protocolo.

A Justiça rejeitou um recurso do Partido Comunista contra os resultados, e, durante o processo, Titova se recusou a comentar as acusações à Reuters.

Relatos como esse levaram dezenas de milhares de russos a se credenciarem como monitores eleitorais na eleição presidencial de domingo, na esperança de evitar a repetição de supostas irregularidades que marcaram o pleito de dezembro.

As acusações de fraude motivaram uma mobilização popular e desencadearam os maiores protestos da oposição desde que Putin ascendeu ao poder, 12 anos atrás, embora ele continue sendo franco favorito para vencer a eleição.

"Nunca havia entrado na minha cabeça antes que uma pessoa comum pudesse ser monitor eleitoral. Mas depois da eleição de dezembro ouvi de amigos que haviam sido observadores e que ficaram chateados com as falsificações que eu também poderia tentar fazer alguma coisa", disse a tradutora Natasha Vostrikova, de 28 anos.