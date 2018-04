Convidadas de Berlusconi em festas eram pagas, diz jornal

As escutas telefônicas feitas pela polícia que investiga uma empresa de Bari interceptaram conversas nas quais se fala de supostos pagamentos às jovens convidadas para as festas do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, assegura nesta quarta-feira, 17, o jornal Corriere della Sera.

Segundo o diário, nessas conversas é possível ouvir como um convidado das festas de Berlusconi na mansão Villa Certosa, na Sardenha, e no Palácio Grazioli, residência oficial do premiê em Roma, "menciona o pagamento das meninas convidadas a participar dos encontros".

"O que despertou o interesse dos magistrados foi a referência ao pagamento às meninas que aceitavam participar", afirmou o jornal, que ressaltou que é preciso verificar houve episódios de "indução à prostituição".

O Corriere della Sera disse que tudo começou com a investigação das autoridades de Bari sobre a companhia Tecnohospital, do setor da tecnologia hospitaleira e dirigida pelos irmãos Giampaolo e Claudio Tarantini, por um possível envolvimento em uma trama de concessões oficiais em troca de subornos.

Segundo o jornal, foi supostamente Giampaolo Tarantini, que costuma passar suas férias em uma casa próxima à mansão de Berlusconi na Sardenha, que comentou sobre as festas do primeiro-ministro.