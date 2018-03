Corpo de Lênin deveria sair da praça Vermelha, diz Gorbachev O corpo embalsamado do líder revolucionário Vladimir Lênin deveria ser retirado da praça Vermelha e enterrado conforme o desejo da família dele, afirmou o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev na quarta-feira. Lênin comandou a revolução bolchevique de 1917 para fundar o primeiro Estado comunista do mundo, que durou 74 anos, até que, sob a liderança de Gorbachev, a União Soviética esfacelou-se. O revolucionário morreu no dia 21 de janeiro de 1924 e, não obstante o desejo de seus parentes, o corpo dele foi embalsamado e colocado em um mausoléu na praça Vermelha, ao lado dos muros do Kremlin. O corpo de Lênin continua a ser exibido ao público. Alguns afirmam que os fantasmas da União Soviética deveriam ser afastados de uma vez por todas e que o corpo de Lênin, um ateu, deveria ser enterrado da forma apropriada. "Minha opinião é a seguinte -- nós não deveríamos, agora, nos preocupar com a abertura de covas. Porém, necessariamente, chegará o momento em que o mausoléu terá perdido seu significado e em que enterraremos Ilych (como também era conhecido Lênin), em que daremos o corpo dele à terra, conforme desejava a família dele", afirmou Gorbachev a repórteres. "Acho que esse momento chegará. Acho que isso vai acontecer." O destino de Lênin oferece uma questão delicada na Rússia moderna, onde os comunistas lideram o segundo maior partido do país. A Igreja Ortodoxa russa defendeu que o corpo do revolucionário seja enterrado, mas o Partido Comunista diz que o pai da União Soviética deveria continuar onde está.