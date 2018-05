Corpos de balonistas são achados na Itália após mais de 2 meses

Os balonistas Richard Abruzzo e Carol Rymer-Davis sumiram sobre o Mar Adriático em 29 de setembro durante a competição, considerada a mais antiga corrida aérea do mundo.

Os corpos foram encontrados depois que o balão da dupla foi localizado por pescadores na costa de Puglia, de acordo com agências de notícia italianas.

A corrida de balões deste ano reuniu 20 equipes de diferentes países, com largada no dia 25 de setembro em Bristol, na Inglaterra. A equipe vencedora é a que alcança o ponto mais distante a partir do local da largada.

(Reportagem da Reuters TV)