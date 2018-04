Corte européia proíbe deportação de suspeitos de terrorismo

A esperança dos governos europeus de deportar dezenas de suspeitos de terrorismo para os seus países de origem levou um sério golpe nesta quinta-feira, 28, com a tentativa da Corte Européia de Direitos Humanos de barrar a medida, segundo a edição do jornal The Guardian. A Corte de Estrasburgo, formada por 17 juízes, vetou de forma unânime a tentativa da Itália de mandar Nassim Saadi, detido sob a acusação de terrorismo, para a Tunísia, violando a lei da convenção européia que proíbe a tortura ou qualquer tipo de tratamento degradante. O Reino Unido interveio na questão, na esperança de que o órgão sancionasse o retorno dos suspeitos para os seus países de origem sem levar em consideração as condições de direitos humanos. Os ministros argumentam que o direito do público se proteger contra o terrorismo deve ser balanceado contra o do suspeito de não sofrer maus-tratos. A Corte aprovou a proteção contra a tortura e proibiu que Saadi fosse deportado para a Tunísia, embora seja condenado por ações relacionadas ao terror nos dois países. O julgamento, que não deve ter apelação, se choca com o programa britânico de deportação de suspeitos, que possui garantias diplomáticas e documentais com a Tunísia e outros países. Uma porta-voz do governo de Londres afirmou que nove pessoas foram deportadas nos últimos dois anos, com garantias de que não sofreriam maus-tratos, mas não quis citar os países envolvidos na operação.